KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı yapıldı
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KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı yapıldı

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Okul girişi Adayların içeri girmesi Trafikten görüntü KIRŞEHİR - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu Kırşehir'de yapıldı.

Okul girişi

Adayların içeri girmesi

Trafikten görüntü KIRŞEHİR - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu Kırşehir'de yapıldı.Sınav çıkışında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine bağlı fakülte ve yükseokulların önünde yoğunluk oluştu. Sınavdan çıkanlar binaların önünde aileleri karşıladı.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı yapıldı
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı yapıldı
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı yapıldı
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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