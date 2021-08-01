KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı yapıldı

Okul girişi Adayların içeri girmesi Trafikten görüntü KIRŞEHİR - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu Kırşehir'de yapıldı.

Okul girişi

Adayların içeri girmesi

Trafikten görüntü KIRŞEHİR - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu Kırşehir'de yapıldı.Sınav çıkışında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine bağlı fakülte ve yükseokulların önünde yoğunluk oluştu. Sınavdan çıkanlar binaların önünde aileleri karşıladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız