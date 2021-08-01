KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı yapıldı
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KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı yapıldı

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı yapıldı
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu yapıldı.

101 sınav merkezinde, saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verildi.

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınavda önlemler aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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