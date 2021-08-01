KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı başladı
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KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı başladı

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı başladı
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca gerçekleştirilen, 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür) Sınavı, Bartın ve Karabük'te başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca gerçekleştirilen, 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür) Sınavı, Bartın ve Karabük'te başladı.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yazıcılar Yerleşkesi'nde sınava giren adaylara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında el dezenfektanı sıkıldı, maske dağıtıldı.

Kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alınan adaylar, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarıldı.

Bazı adaylar kapıların kapanmasına az zaman kala sınav merkezine girerken, geç kalan bazı adaylar sınava giremedi.

Sınava geç kalan adaylardan Hasan Can, gazetecilere, hayatta böyle durumlara alıştığını belirtti.

Karabük'te de üniversitede sınava giren adaylar, kimlik ve giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Bazı adaylar ambulansla sınav salonuna getirildi, bazıları ise sınava son dakika yetişti.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı başladı
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı başladı
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı başladı
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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