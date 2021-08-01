KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca gerçekleştirilen, 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür) Sınavı, Bartın ve Karabük'te başladı.