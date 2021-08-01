KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı başladı
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KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı başladı

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas lisesi Sınav merkezinin önündeki yoğunluk Adayların sınav merkezine gelmesi Sınava giren adayların aileleri SİVAS - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları başladı.

Sivas lisesi

Sınav merkezinin önündeki yoğunluk

Adayların sınav merkezine gelmesi

Sınava giren adayların aileleri SİVAS - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları başladı. Sivas'ta vatandaşlar, sınav merkezlerinde yoğunluk oluşturdu. Sınava giren adayların aileleri de sınav merkezlerinin bahçesinde bekledi.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı başladı
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı başladı
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı başladı
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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