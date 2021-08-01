KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı başladı
Sivas lisesi Sınav merkezinin önündeki yoğunluk Adayların sınav merkezine gelmesi Sınava giren adayların aileleri SİVAS - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları başladı.
Sivas lisesi
Sınav merkezinin önündeki yoğunluk
Adayların sınav merkezine gelmesi
Sınava giren adayların aileleri SİVAS - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları başladı. Sivas'ta vatandaşlar, sınav merkezlerinde yoğunluk oluşturdu. Sınava giren adayların aileleri de sınav merkezlerinin bahçesinde bekledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde