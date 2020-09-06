KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı
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KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı

KPSS yapılan okuldan dış görüntü Sınava giren öğrencilerin üstlerinin aranması Sınava giren öğrencilerin sınav yapılan okula girişi Öğrencilerin ellerini dezenfekte etmesi GAZİANTEP - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2020- KPSS)...

06.09.2020 10:14 | Son Güncelleme: 06.09.2020 10:20

KPSS yapılan okuldan dış görüntü

Sınava giren öğrencilerin üstlerinin aranması

Sınava giren öğrencilerin sınav yapılan okula girişi

Öğrencilerin ellerini dezenfekte etmesi GAZİANTEP - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2020- KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı. Gaziantep'te sınav merkezlerine giren öğrenciler maske taktığı gözlemlendi.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı

Kaynak: AA

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