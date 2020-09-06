KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı KPSS yapılan okuldan dış görüntü Sınava giren öğrencilerin üstlerinin aranması Sınava giren öğrencilerin sınav yapılan okula girişi Öğrencilerin ellerini dezenfekte etmesi GAZİANTEP - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2020- KPSS)...

KPSS yapılan okuldan dış görüntü Sınava giren öğrencilerin üstlerinin aranması Sınava giren öğrencilerin sınav yapılan okula girişi Öğrencilerin ellerini dezenfekte etmesi GAZİANTEP - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2020- KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı. Gaziantep'te sınav merkezlerine giren öğrenciler maske taktığı gözlemlendi. Kaynak: AA