KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu başladı
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KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu başladı

Muş'ta, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, "Genel Kültür-Genel Yetenek" oturumu saat 10.15'te başladı.

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu başladı
06.09.2020 11:19 | Son Güncelleme: 06.09.2020 11:28

Muş'ta, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, "Genel Kültür-Genel Yetenek" oturumu saat 10.15'te başladı.

Kentteki 20 merkezde gerçekleştirilen sınavda, bin 300 görevli yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı belirlenen önlemleri aldı.

Adaylar, maske takıp sosyal mesafe kurallarına uygun olarak salonlara alındı.

Bu oturumda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek.

Kaynak: AA

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