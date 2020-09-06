KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu başladı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) "Genel Kültür-Genel Yetenek" oturumu başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) "Genel Kültür-Genel Yetenek" oturumu başladı.

Erzincan'da 5 bin 222 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı.

Sınav görevlilerine maske, dezenfektan ve eldiven dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, kendi maskeleri ve siperlikleriyle salona girdi.

Bu oturumda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek.

Bugün saat 14.45'te de KPSS "Eğitim Bilimleri" oturumu yapılacak.

Kaynak: AA