KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu başladı

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-KPSS yapılan okuldan dış görüntü

Sınava giren öğrencilerin üstlerinin aranması

Sınava giren öğrencilerin sınav yapılan okula girişi

Okul kapısının görevlilerce kapatılması ŞANLIURFA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu yapıldı. Şanlıurfa'da sınava giren kişiler arama yapılarak sınav salonuna alındı.

Kaynak: AA