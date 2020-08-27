KPSS ertelenecek mi? KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS lisans sınav giriş merkezi nasıl öğrenilir? KPSS ne zaman? KPSS'ye girecek olan adaylar KPSS lisans sınavı hakkında detaylar araştırıyor. En çok da KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS lisans sınav giriş merkezi nasıl öğrenilir? KPSS ne zaman ve KPSS ertelenecek mi konuları merak ediliyor.

Kamu bünyesinde çalışmak isteyen adayların merakla beklediği KPSS yaklaşıyor. Sınav öncesi adaylar KPSS ertelenecek mi? KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS lisans sınav giriş merkezi nasıl öğrenilir? KPSS ne zaman gibi konular araştırılıyor.

KPSS ERTELENECEK Mİ?

Adaylar, KPSS'nin ertelenmesi yönünde sosyal medyada mesajlar paylaşıyor. 2020 KPSS'de iptal ya da erteleme olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM henüz sınava katılacak olan adayların sınav giriş belgelerini erişime açmadı. Belgeler açıklandığında ÖSYM AİS sayfası üzerinden kontrol edilebilecek.

Adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanıveya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını da yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ MERKEZİ NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS hakkında sorgulama yapmak için ÖSYM aday işlemleri sayfasına girmelisiniz.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS NE ZAMAN?



2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020'de yapılacak.

2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül'de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül'de gerçekleşecek.

KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim'de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım'da yapılacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.

KPSS: KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.