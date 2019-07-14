Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) eğitim bilimleri oturumu başladı.

Toplam 376 bin 709 adayın başvuru yaptığı sınav, saat 14.45'te başladı. Adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Eğitim bilimleri oturumunda adaylara 80 soru yöneltilecek ve 100 dakika süre verilecek. Sınavda, 45 bin 219 kişi görev alacak.

Kaynak: AA