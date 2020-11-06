KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları başladı
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KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları başladı

06.11.2020 11:07 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:10
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları başladı

2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için bugün alınmaya başlayan başvurular 16 Kasım'da sona erecek.

2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için bugün alınmaya başlayan başvurular 16 Kasım'da sona erecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2020-KPSS DHBT 27 Aralık'ta uygulanacak.

Sınav için bugün alınmaya başlayan başvurular, 16 Kasım'da sona erecek. Adayların, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmaları gerekecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için ilgili merkezlere gitmeden önce HES kodunu edinmeleri gerekecek.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS kılavuzlarında yer alıyor. Adayların kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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