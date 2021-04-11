KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı yapıldı
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KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı yapıldı

Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yapıldı.

KPSS DHBT, saat 10.15'te başladı ve adaylara soruları yanıtlamaları için 60 dakika süre tanındı.

Sınavda, Kovid-19 salgınına karşı önlemler alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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