KPSS'de 3. oturum heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KPSS'de 3. oturum heyecanı

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Haberler | Güncel

KPSS'de 3. oturum heyecanı Adaylar sınavda, aileleri bahçede ter döktü Kamu Personel Seçme Sınavı A grubu ve öğretmenlik alan bilgisi sınavlarının son oturumu bugün gerçekleşiyor.

KPSS'de 3. oturum heyecanı

Adaylar sınavda, aileleri bahçede ter döktü

İSTANBUL - Kamu Personel Seçme Sınavı A grubu ve öğretmenlik alan bilgisi sınavlarının son oturumu bugün gerçekleşiyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri bina önünde hazır bulunan adayların 3. oturum heyecanı 10.15'te başladı.

Başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran'da tamamlanan 2021 KPSS A grubu sınavlarının son oturumu bugün tamamlanıyor. KPSS adayları, 1 Ağustos'ta gerçekleşen Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavlarından sonra 7-8 Ağustos'ta da Alan Bilgisi sınavları için ter döküyor.

2021 KPSS Alan Bilgisi sınavlarının 1. ve 2. oturumları 7 Ağustos'ta gerçekleşti. KPSS Alan Bilgisi 1. oturumunda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü adayları, sabah saat 10.15'te kendilerine çoktan seçmeli yöneltilen 120 soruyu 150 dakikada cevaplandırdı.

Bugün adaylar 3. oturuma giriyor

KPSS Alan Bilgisi sınavları 3. oturumunda İşletme, Muhasebe, İstatistik bölümü adaylarından çoktan seçmeli 120 soruyu 160 dakikada cevaplaması bekleniyor. Sınava giren adaylar saat 10.15'te başlayan sınavda ter dökmeye başladı.

Adaylar içerde, aileleri dışarıda ter döktü

Sınava giren adayların ailelerinin de sınav salonunun dışında ter döktüğü, bazı ailelerin ise çocuklarını beklerken örgü ördüğü görüldü.

KPSS'de 3. oturum heyecanı
KPSS'de 3. oturum heyecanı
KPSS'de 3. oturum heyecanı
KPSS'de 3. oturum heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar

Bakan Kurum: 'Hasarlı 2 bin 164 birim tespit edildi.
Bakan Kurum: "Hasarlı 2 bin 164 birim tespit edildi.
Muğla'da uçağın denizden su almasının geciktirildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Muğla'da uçağın denizden su almasının geciktirildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Yusuf Güney Demet Akalın Yılmaz Erdoğan
Spor Mete Gazoz Burak Elmas Hakan Reçber Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KPSS'de 3. oturum heyecanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 11:46:35. #1.16#

title