KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS başvuruları son gün ne zaman? 2020 KPSS başvuru ücreti ne kadar?
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KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS başvuruları son gün ne zaman? 2020 KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS'ye girmek isteyenlerin merakla beklediği 2020 KPSS başvuru süreci başladı. Adayların başvuru süreci hakkında meraklı sorular sorarken KPSS başvuruları son gün ne zaman? 2020 KPSS başvuru ücreti ne kadar ve KPSS başvurusu nasıl yapılır gibi soruları yanıtlarını araştırdılar.

KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS başvuruları son gün ne zaman? 2020 KPSS başvuru ücreti ne kadar?
07.07.2020 09:04 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:08

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

2020 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınava başvurular, 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

2020 KPSS NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSS BAŞVURU BİLGİLERİ VE DETAYLARI

BAŞVURU TARİHLERİ (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT): 30 Haziran-13

Temmuz 2020 (Ücret ödeme için son gün, 14 Temmuz 2020)

KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 6 Eylül 2020, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 6 Eylül 2020, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2020, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra

(Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah

(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 20 Eylül 2020, Saat: 10.15/ ÖABT İmam-Hatip Lisesi

Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45

SINAV ÜCRETLERİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) : 22-23 Temmuz

2020 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Temmuz 2020 tarihlerinde

ödenir.)

DHBT BAŞVURU TARİHİ : 6-16 Kasım 2020 (Adaylar, KPSS'ye katıldıkları öğrenim

düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır. Lisans düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların puanlarının

hesaplanabilmesi için KPSS Lisans Sınavına başvuru yapmaları ve sınavın GENEL YETENEK-GENEL

KÜLTÜR oturumuna katılmaları gerekmektedir.)

DHBT TARİHİ, SINAV SAATİ VE SINAV ÜCRETİ : 27 Aralık 2020, 10.15, 80,00 TL (DHBT sınav ücreti ödeme

için son gün, 17 Kasım 2020)

DHBT GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 24 Kasım 2020 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda

sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)

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