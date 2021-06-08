KPSS başvuruları ne zaman? 2021 KPSS başvuru ücreti nedir, sınav ne zaman yapılacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KPSS başvuruları ne zaman? 2021 KPSS başvuru ücreti nedir, sınav ne zaman yapılacak?

KPSS başvuruları ne zaman? 2021 KPSS başvuru ücreti nedir, sınav ne zaman yapılacak?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Kamu Personeli Seçme Sınavı, memur adaylarının her yıl yoğunlukla başvurduğu sınavlardandır. ÖSYM tarafından başvuru ve sınav tarihi belirlenen KPSS için araştırmalar devam ediyor. En çok merak edilen konulardan olan KPSS başvuruları ne zaman? 2021 KPSS başvuru ücreti nedir, sınav ne zaman yapılacak? sorularının cevaplarını sizin için derledik. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kamu Personeli Seçme Sınavı, memur adaylarının her yıl yoğunlukla başvurduğu sınavlardandır.ÖSYM tarafından başvuru ve sınav tarihi belirlenen KPSS için araştırmalar devam ediyor. En çok merak edilen konulardan olan KPSS başvuruları ne zaman? 2021 KPSS başvuru ücreti nedir, sınav ne zaman yapılacak? sorularının cevaplarını sizin için derledik. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021 yılının KPSS başvuruları 28 Mayıs günü başlamıştı. Başvurular 14 Haziran'da sona erecek.

2021 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NEDİR, SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 KPSS başvuru ücreti, her oturum için 90 lira olarak belirlendi.

Sınavlar ne zaman?

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür Sınavı 1 Ağustos saat 10.15'te yapılacak.

2 saat 10 dakika sürecek olan sınav 12.25'te sona erecek

KPSS' nin ikinci sınavı Eğitim Bilimleri de 1 Ağustos 2021 saat 14.45'te yapılacak.

100 dakika sürecek olan sınav 16.25'te sona erecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları

1. Oturum 7 Ağustos Cumartesi, saat 10.15 'te yapılacak olup şu bölümleri kapsayacak;

- Kamu Yönetimi

- Uluslararası İlişkiler

- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

2. Oturum 7 Ağustos Cumartesi saat 14.45'te yapılacak olup şu bölümleri kapsayacak;

- Hukuk

- İktisat

- Maliye

3. Oturum 8 Ağustos Pazar, saat 10.15'te yapılacak olup şu bölümleri kapsayacak;

-İşletme

-Muhasebe

- İstatistik

ÖABT ise 15 Ağustos 2021 saat 10.15'te yapılacaktır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Veysel Eroğlu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Müge Anlı Beren Saat Kenan Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Okay Yokuşlu Roland Garros Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KPSS başvuruları ne zaman? 2021 KPSS başvuru ücreti nedir, sınav ne zaman yapılacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 16:52:17. #1.14#

title