KPSS başvuruları ne zaman? 2021 KPSS başvuru ücreti nedir, sınav ne zaman yapılacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı, memur adaylarının her yıl yoğunlukla başvurduğu sınavlardandır. ÖSYM tarafından başvuru ve sınav tarihi belirlenen KPSS için araştırmalar devam ediyor. En çok merak edilen konulardan olan KPSS başvuruları ne zaman? 2021 KPSS başvuru ücreti nedir, sınav ne zaman yapılacak? sorularının cevaplarını sizin için derledik. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kamu Personeli Seçme Sınavı, memur adaylarının her yıl yoğunlukla başvurduğu sınavlardandır.ÖSYM tarafından başvuru ve sınav tarihi belirlenen KPSS için araştırmalar devam ediyor. En çok merak edilen konulardan olan KPSS başvuruları ne zaman? 2021 KPSS başvuru ücreti nedir, sınav ne zaman yapılacak? sorularının cevaplarını sizin için derledik. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021 yılının KPSS başvuruları 28 Mayıs günü başlamıştı. Başvurular 14 Haziran'da sona erecek.

2021 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NEDİR, SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 KPSS başvuru ücreti, her oturum için 90 lira olarak belirlendi.

Sınavlar ne zaman?

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür Sınavı 1 Ağustos saat 10.15'te yapılacak.

2 saat 10 dakika sürecek olan sınav 12.25'te sona erecek

KPSS' nin ikinci sınavı Eğitim Bilimleri de 1 Ağustos 2021 saat 14.45'te yapılacak.

100 dakika sürecek olan sınav 16.25'te sona erecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları

1. Oturum 7 Ağustos Cumartesi, saat 10.15 'te yapılacak olup şu bölümleri kapsayacak;

- Kamu Yönetimi

- Uluslararası İlişkiler

- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

2. Oturum 7 Ağustos Cumartesi saat 14.45'te yapılacak olup şu bölümleri kapsayacak;

- Hukuk

- İktisat

- Maliye

3. Oturum 8 Ağustos Pazar, saat 10.15'te yapılacak olup şu bölümleri kapsayacak;

-İşletme

-Muhasebe

- İstatistik

ÖABT ise 15 Ağustos 2021 saat 10.15'te yapılacaktır.