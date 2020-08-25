KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu? KPSS başvuru nasıl ve nereden yapılır? 2020 KPSS önlisans başvuru ekranı!
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KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu? KPSS başvuru nasıl ve nereden yapılır? 2020 KPSS önlisans başvuru ekranı!

Önlisans programlarından mezun olan adayları ilgilendiren KPSS önlisans başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Peki, KPSS başvuruları nereden yapılır? KPSS başvuruları son gün ne zaman?

KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu? KPSS başvuru nasıl ve nereden yapılır? 2020 KPSS önlisans başvuru ekranı!
25.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:58

Üniversitelerin 2 yıllık bölümünden mezun olan adayların başvuruda bulunabileceği KPSS önlisans başvuruları nasıl yapılır? KPSS başvuruları ne zaman sona erecek? gibi soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans başvuruları 21 Ağustos'ta başladı ve 2 Eylül 2020 tarihinde sona erecek. Adaylar, ÖSYM'nin duyurduğu KPSS başvuru tarihleri arasında işlemlerini tamamlamak zorunda. Aksi takdirde, sınava katılım sağlayamayacaklar.

KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu? KPSS başvuru nasıl ve nereden yapılır? 2020 KPSS önlisans başvuru ekranı!

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını saat 10.00'dan itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların ,sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Ön Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu? KPSS başvuru nasıl ve nereden yapılır? 2020 KPSS önlisans başvuru ekranı!

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