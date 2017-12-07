KPSS, ALES, YKS, DGS, İSG sınavları ne zaman 2018 yılı ÖSYM sınav takvimi

ÖSYM 2018 yılı sınav takvimini yayınladı. 2018 yılı boyunca girilecek tüm sınavlar bir takvime bağlandı ve adaylara internet sitesi üzerinden duyuruldu. Lise son sınıf ve mezun öğrencilerin gireceği YKS sınavından, iş bulma hayali içerisindeki milyonlarca işsizin umut kapısı olan KPSS sınavına kadar, Tıp Uzmanlık Sınavı olan TUS'dan, İş Sağlığı Güvenliği sınavına kadar tüm sınavların sınava giriş tarihleri ile sınav sonuçlarının açıklanma tarihleri belirlenmiş oldu. Adaylar bu süreyi göz önüne alarak sınava hazırlanma aşamasını planlayabilecekler. 2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi) Ekim 2018/ Ağustos 2018 2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) Ekim 2018/ Ağustos 2018 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kasım 2018 KPSS Lisans Düzeyi Başvuru: Mart 2018 KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Düzeyi Başvuru: Ağustos 2018 DHBT Başvuru: Eylül 2018

Buna göre ilk sınav e-YDS 2018/1 ile 13 Ocak 2018 tarihinde yapılacak.

Sırası ile; e-YDS 2018/2 10 Şubat 2018 tarihinde,

2018 TUS 1. Dönem 25 Şubat 2018 tarihinde,

2018 STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem 25 Şubat 2018 tarihinde,

e-YDS 2018/3 10 Mart 2018 tarihinde,

2018 EKPSS 22 Nisan 2018 tarihinde,

e-YDS 2018/4 28 Nisan 2018 tarihinde, 2018 ALES İlkbahar Dönemi 6 Mayıs 2018 tarihinde,

e-YDS 2018/5 12 Mayıs 2018 tarihinde,

2018 İSG 1. Dönem 20 Mayıs 2018 tarihinde,

e-YDS 2018/6 9 Haziran 2018 tarihinde,

2018 YKS 1. Oturum (TYT) 23 Haziran 2018 tarihinde,

2018 YKS 2. Oturum 24 Haziran 2018 tarihinde,

2018 YKS Yabancı Dil Oturumu 24 Haziran 2018 tarihinde,

e-YDS 2018/7 7 Temmuz 2018 tarihinde,

2018 DGS 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak.

Diğer sınavlar ve tarihleri şöyle: 2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi) Ekim 2018/ Ağustos 2018 2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) Ekim 2018/ Ağustos 2018 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kasım 2018 KPSS Lisans Düzeyi Başvuru: Mart 2018 KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Düzeyi Başvuru: Ağustos 2018 DHBT Başvuru: Eylül 2018