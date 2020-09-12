KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi 2. oturumu başladı.

KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu başladı
12.09.2020 14:45 | Son Güncelleme: 12.09.2020 14:48

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi 2. oturumu başladı.

ÖSYM tarafından 31 il merkezi ve 35 sınav merkezinde yapılan sınavda adaylara hukuk, iktisat, maliye testlerdeki 120 soruyu yanıtlamaları için 150 dakika süre verildi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlerin alındığı sınavda, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar yanlarında dezenfektan getirdi.

Sınav görevlilerine maske ve dezenfektanla beraber lateks eldiven de dağıtıldı. İsteyen adayların ve görevlilerin, kendi maskeleri ve siperlikleriyle sınava girmelerine izin verildi.

Görevlilerce sık sık sosyal mesafe kuralı hatırlatılan adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı, 14.30'dan sonra gelen adaylar binalara alınmadı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Angela Merkel Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Metin Özülkü Okan Bayülgen
Spor Jose Sosa Can Bartu Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Eylül İzmir Kuyumcu Antalya
Şu an buradasınız: KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 14:55:04. #1.15#
title