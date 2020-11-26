KPSS açıklandı! Son dakika ÖSYM KPSS Önlisans sonuçları açıklandı! KPSS sonuç sorgulama ve ÖSYM aday işlem sayfası açıldı!
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KPSS açıklandı! Son dakika ÖSYM KPSS Önlisans sonuçları açıklandı! KPSS sonuç sorgulama ve ÖSYM aday işlem sayfası açıldı!

26.11.2020 09:58 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:09
KPSS açıklandı! Son dakika ÖSYM KPSS Önlisans sonuçları açıklandı! KPSS sonuç sorgulama ve ÖSYM aday işlem sayfası açıldı!

Milyonlarca adayın beklediği KPSS Önlisans sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS sonucunu öğrenmek isteyenler ÖSYM aday işlemleri sonuç sorgulama sayfasından sonuçlarını öğrenebilirler. İşte, ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı ve ÖSYM giriş sayfası linki?

KPSS Ön Lisans'a giren adayların merakla beklediği KPSS Önlisans sonuçları açıklandı. Son dakika haberleri olarak açıklanan sonuçlardan sonra adaylar KPSS sonuçları nasıl öğrenilir, KPSS sonuç sorgulama sayfası ve KPSS sonuç sorgulama nasıl yapılır merak edildi.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KPSS SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SINAV TARİHİ (Ön Lisans) : 25 Ekim 2020

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KPSS BAŞVURU TARİHLERİ : 21 Ağustos-2 Eylül 2020 (Ücret ödeme için son gün, 3 Eylül 2020)

KPSS SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 130 dakika

KPSS SINAV ÜCRETİ : 80,00 TL

KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ : 10-11 Eylül 2020 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde ödenir.)

KPSS açıklandı! Son dakika OSYM KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı! KPSS sonuç sorgulama ve ÖSYM aday işlem sayfası açıldı!

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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