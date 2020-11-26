KPSS 70, 75, 80 kaç puanla nereye atanabilirim? KPSS 2020 atanmak için kaç puan gerekli?

KPSS 2020 Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar kaç puanla nereye atama yapılabilir sorusunu araştırdı. Peki KPSS 2020 atanmak için ne kadar puan gerekli? Kaç puan ile atanma yapılabilir? 70 puanla nereye atanılır? 80 puanla nereye atama olur?