KPSS 70, 75, 80 kaç puanla nereye atanabilirim? KPSS 2020 atanmak için kaç puan gerekli?
KPSS 2020 Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar kaç puanla nereye atama yapılabilir sorusunu araştırdı. Peki KPSS 2020 atanmak için ne kadar puan gerekli? Kaç puan ile atanma yapılabilir? 70 puanla nereye atanılır? 80 puanla nereye atama olur?
Bugün 26 Kasım Perşembe günü KPSS önlisans sınav sonuçları açıklanmıştı. Sonuçların ardından sınava giren memur adayları atama için kaç puan hangi yere atanır sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki 60, 65, 70, 75, 80, 85 puan ile nereye atanılabilir?
KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Evet KPSS lisans sonuçları geçtiğimiz ay açıklanmıştı. Bugün 26 Kasım Perşembe tarihinde de KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi web sitesine girebilirsiniz.
KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
KPSS ÖN LİSANS BARAJ PUANI KAÇ?
KPSS önlisans için baraj puanı bulunmamaktadır. Baraj puanları yayınlanacak kadrolara göre değişkenlik gösteriyor.
KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85 PUAN İLE NEREYE ATANABİLİRİM?
Sınava giren adaylardan KPSS ön lisans puanları 60, 65, 70, 75, 80 ve 85 olanlar nereye atama yapabilirim diye araştırma yapıyorlar. Bu puanlarla farklı kurumlara ve pozisyonlara atama yapılabilir.
ÖSYM'nin henüz tercih kılavuzu yayınlanmadı. Kılavuz yayınlandıktan sonra puan ve atama yapılabilecek kurumlara göz atabilirsiniz. Buna göre kendi puanınızla karşılaştırma yapabilirsiniz.