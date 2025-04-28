KPSS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ | KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ve başvuruları ne zaman?

2025 KPSS süreciyle ilgili gelişmeler adaylar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları, sınav ve başvuru takvimi hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Başvuruların başlayacağı tarih ve sınavların yapılacağı günler merak konusu olurken, adaylar "KPSS 2025 başvuruları ne zaman?", "KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavları hangi tarihte yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, KPSS 2025 başvuru süreci ve sınav takvimiyle ilgili tüm merak edilenler…

KPSS 2025 SINAVLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2025 KPSS sınav takvimini resmi olarak duyurdu. Bu yıl KPSS sadece lisans mezunları için düzenlenecek. Ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS sınavları ise 2026 yılında yapılacak.

KPSS 2025 SINAVLARI NE ZAMAN

2025 KPSS LİSANS SINAV TAKVİMİ!

Başvuru Tarihleri: 26 Haziran – 10 Temmuz 2025

Geç Başvuru Günleri: 23 – 24 Temmuz 2025

Genel Yetenek – Genel Kültür Oturumu: 7 Eylül 2025 (Pazar)

Alan Bilgisi 1. Gün Oturumları: 13 Eylül 2025 (Cumartesi)

Alan Bilgisi 2. Gün Oturumları: 14 Eylül 2025 (Pazar)

Sonuçların Açıklanacağı Tarih: 10 Ekim 2025

KPSS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ösym tarafından açıklanan resmi takvime göre, 2025 KPSS lisans başvuruları 26 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını 10 Temmuz 2025 tarihine kadar tamamlayabilecekler.

Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru günleri ise 23-24 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Geç başvuru günlerinde adaylar, normal başvuru ücretinin üzerinde ek bir ödeme yaparak sınava kayıt yaptırabilecekler.

Başvuru başlangıç tarihi: 26 Haziran 2025

Başvuru bitiş tarihi: 10 Temmuz 2025

Geç başvuru günleri: 23 – 24 Temmuz 2025

Adayların başvuru işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden zamanında tamamlamaları gerekiyor.