KPSS 2021/6 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS 2021/6 tercihleri ne zaman?

KPSS-2021/6: Ticaret Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınma için erişim başladı. KPSS 2021/6 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS 2021/6 tercihleri ne zaman?

KPSS-2021/6: Ticaret Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınma için erişim başladı. KPSS 2021/6 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS 2021/6 tercihleri ne zaman?

KPSS 2021/6 TERCİH KILAVUZU

Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzuna saat 13.00'ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

KPSS 2021/6 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 27 Mayıs – 03 Haziran 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 03 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.