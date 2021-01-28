KPSS-2021/3: Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü! KPSS-2021/3 tercih kılavuzu!
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KPSS-2021/3: Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü! KPSS-2021/3 tercih kılavuzu!

28.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:55
KPSS-2021/3: Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü! KPSS-2021/3 tercih kılavuzu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için tercih döneminin başladığını duyurdu. KPSS-2021/3 tercih yap! İşte KPSS-2021/3 tercih kılavuzu! KPSS-2021/3: Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapma linki!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için tercih döneminin başladığını duyurdu. Adaylar bugünden itibaren KPSS-2021/3 tercih kılavuzuna göre tercihlerini yapabilecek. KPSS-2021/3 tercih yap! İşte KPSS-2021/3 tercih kılavuzu! KPSS-2021/3: Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü! KPSS-2021/3 tercih kılavuzu! İşte detaylar haberimizde...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ

KPSS-2021/3: Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/3 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 28 Ocak 2021 – 03 Şubat 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 03 Şubat 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/3 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KPSS-2021/3 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...

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