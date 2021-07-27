KPSS 2021-1 Yerleşen Personellerden İstenilen Belgeler Yeni

KPSS 2021/1 Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize yerleşen personellerin hazırlaması gereken evraklar aşağıdaki linklerde olup; adayların 09. 08. 2021 tarihi mesai bitimine kadar evraklarını Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.