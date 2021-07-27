KPSS 2021-1 Yerleşen Personellerden İstenilen Belgeler Yeni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KPSS 2021-1 Yerleşen Personellerden İstenilen Belgeler Yeni

KPSS 2021-1 Yerleşen Personellerden İstenilen Belgeler Yeni
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

KPSS 2021/1 Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize yerleşen personellerin hazırlaması gereken evraklar aşağıdaki linklerde olup; adayların 09. 08. 2021 tarihi mesai bitimine kadar evraklarını Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

KPSS 2021/1 Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize yerleşen personellerin hazırlaması gereken evraklar aşağıdaki linklerde olup; adayların 09. 08. 2021 tarihi mesai bitimine kadar evraklarını Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenilen Belgeler için tıklayınız.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Hande Yener Şeyma Subaşı Bülent Serttaş
Spor Eda Erdem Burak Elmas Metin Oktay Rıza Çalımbay Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KPSS 2021-1 Yerleşen Personellerden İstenilen Belgeler Yeni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 20:19:24. #1.14#

title