KPSS 2021-1 Yerleşen Personellerden İstenilen Belgeler Yeni
KPSS 2021/1 Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize yerleşen personellerin hazırlaması gereken evraklar aşağıdaki linklerde olup; adayların 09. 08. 2021 tarihi mesai bitimine kadar evraklarını Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
KPSS 2021/1 Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize yerleşen personellerin hazırlaması gereken evraklar aşağıdaki linklerde olup; adayların 09. 08. 2021 tarihi mesai bitimine kadar evraklarını Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
İstenilen Belgeler için tıklayınız.
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız.
Kaynak: Habermetre