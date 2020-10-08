KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020 lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020 lisans sonuçları için gözler ÖSYM'nin üzerinde…

Her yıl milyonlarca insanın girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları açıklanıyor! KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020 lisans sonuçları ne zaman açıklanıyor?

KPSS 2020 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2020 sonuçları 22 Ekim'de açıklanacaktır.

KPSS lisans sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacaktır.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacaktır.