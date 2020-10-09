KPSS 2020 Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, nasıl açıklanacak?
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KPSS 2020 Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, nasıl açıklanacak?

09.10.2020 16:32 | Son Güncelleme: 09.10.2020 16:37
KPSS 2020 Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, nasıl açıklanacak?

KPSS 2020 sonuçları ne zaman, hangi tarihta, nasıl açıklanacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi, sonuçlar bekleniyor…

Her yıl milyonlarca insanın girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları açıklanıyor! KPSS 2020 sonuçları ne zaman, açıklanacak tarih belli mi?

KPSS 2020 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2020 lisans sonuçları 22 Ekim'de açıklanacaktır.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacaktır.

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