KPSS 2020 Lisans Alan Bilgisi birinci, ikinci ve üçüncü oturumu ne zaman, saat kaçta başlayacak? 1. 2. ve 3. oturumu ne alanda? Yüzbinlerce adayın gireceği KPSS sınavı öncesi adaylar 2020 KPSS Lisans hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, ÖSYM KPSS lisans alan bilgisi sınavı saat kaçta? Birinci, ikinci ve üçüncü oturum ne zaman saat kaçta olacak? 1. 2. ve 3. oturumlar ne üzerine olacaktır tüm detaylar haberimizde...

12 Eylül Cumartesi ve 13 Eylül Pazar günü yapılacak olan KPSS 2020 Lisans Alan Bilgisi sınavları toplamda 3 oturumdan oluşmaktadır. Peki bu 3 oturum hangi alanlarda yapılacak ve saat kaçta olacak? KPSS 2020 LİSANS ALAN BİLGİSİ NE ZAMAN? Kpss Lisans Alan Bilgisi sınavında 3 oturum olacaktır. İlk 2 oturum 12 Eylül Cumartesi günü yapılacaktır. Üçüncü oturum ise 13 Eylül Pazar günü sabah olacaktır. Sınavların oturumları hakkında bilgiler ve saatleri aşağıdaki gibidir. KPSS 2020 LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI SAAT KAÇTA? KPSS Alan Bilgisi Sınavı 1. Oturum : 12 Eylül 2020 Cumartesi sabah saat 10.15'te başlayacaktır. KPSS Alan Bilgisi Sınavı 2. Oturum : 12 Eylül 2020 Cumartesi öğleden sonra 14.45'te başlayacaktır. KPSS Alan Bilgisi Sınavı 3. Oturum : 13 Eylül Pazar sabah 10.15'te başlayacaktır. KPSS SINAVA GİRİŞ İÇİN SON SAAT NE ZAMANDIR? Adayların sınav başlamadan 15 dakika önce sınav binasında olması gerekmektedir. Buna göre; 1. Oturum sınavı için en geç 12 Eylül günü saat 10:00 'da sınav binasında olmak gerekmektedir. 2. Oturum sınavı için en geç 12 Eylül günü saat 14:30 'da sınav binasında olmak gerekmektedir. 3. Oturum sınavı için en geç 13 Eylül günü saat 10:00 'da sınav binasında olmak gerekmektedir. KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ 1. OTURUMU KONULARI NE ÜZERİNE? KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci 1. oturumda "Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Ensdüstri İlişkileri" konuları çıkacaktır. KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ 2. OTURUMU KONULARI NE ÜZERİNE? KPSS Lisans Alan Bilgisi ikinci 2. oturumda "Hukuk, İktisat, Maliye" konuları çıkacaktır. KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUMU KONULARI NE ÜZERİNE? KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü 3. oturumda "İşletme, Muhasebe ve İstatistik" konuları çıkacaktır.