KPSS 2020 Lisans Alan Bilgisi birinci, ikinci ve üçüncü oturumu ne zaman, saat kaçta başlayacak? 1. 2. ve 3. oturumu ne alanda?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KPSS 2020 Lisans Alan Bilgisi birinci, ikinci ve üçüncü oturumu ne zaman, saat kaçta başlayacak? 1. 2. ve 3. oturumu ne alanda?

Yüzbinlerce adayın gireceği KPSS sınavı öncesi adaylar 2020 KPSS Lisans hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, ÖSYM KPSS lisans alan bilgisi sınavı saat kaçta? Birinci, ikinci ve üçüncü oturum ne zaman saat kaçta olacak? 1. 2. ve 3. oturumlar ne üzerine olacaktır tüm detaylar haberimizde...

KPSS 2020 Lisans Alan Bilgisi birinci, ikinci ve üçüncü oturumu ne zaman, saat kaçta başlayacak? 1. 2. ve 3. oturumu ne alanda?
12.09.2020 10:42 | Son Güncelleme: 12.09.2020 10:46

12 Eylül Cumartesi ve 13 Eylül Pazar günü yapılacak olan KPSS 2020 Lisans Alan Bilgisi sınavları toplamda 3 oturumdan oluşmaktadır. Peki bu 3 oturum hangi alanlarda yapılacak ve saat kaçta olacak?

KPSS 2020 LİSANS ALAN BİLGİSİ NE ZAMAN?

Kpss Lisans Alan Bilgisi sınavında 3 oturum olacaktır. İlk 2 oturum 12 Eylül Cumartesi günü yapılacaktır. Üçüncü oturum ise 13 Eylül Pazar günü sabah olacaktır. Sınavların oturumları hakkında bilgiler ve saatleri aşağıdaki gibidir.

KPSS 2020 LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI SAAT KAÇTA?

KPSS Alan Bilgisi Sınavı 1. Oturum : 12 Eylül 2020 Cumartesi sabah saat 10.15'te başlayacaktır.

KPSS Alan Bilgisi Sınavı 2. Oturum : 12 Eylül 2020 Cumartesi öğleden sonra 14.45'te başlayacaktır.

KPSS Alan Bilgisi Sınavı 3. Oturum : 13 Eylül Pazar sabah 10.15'te başlayacaktır.

KPSS SINAVA GİRİŞ İÇİN SON SAAT NE ZAMANDIR?

Adayların sınav başlamadan 15 dakika önce sınav binasında olması gerekmektedir. Buna göre;

1. Oturum sınavı için en geç 12 Eylül günü saat 10:00 'da sınav binasında olmak gerekmektedir.

2. Oturum sınavı için en geç 12 Eylül günü saat 14:30 'da sınav binasında olmak gerekmektedir.

3. Oturum sınavı için en geç 13 Eylül günü saat 10:00 'da sınav binasında olmak gerekmektedir.

KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ 1. OTURUMU KONULARI NE ÜZERİNE?

KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci 1. oturumda "Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Ensdüstri İlişkileri" konuları çıkacaktır.

KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ 2. OTURUMU KONULARI NE ÜZERİNE?

KPSS Lisans Alan Bilgisi ikinci 2. oturumda "Hukuk, İktisat, Maliye" konuları çıkacaktır.

KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUMU KONULARI NE ÜZERİNE?

KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü 3. oturumda "İşletme, Muhasebe ve İstatistik" konuları çıkacaktır.

İlgili Haberler

2020 KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ne zaman, saat kaçta? 1. ve 2. oturum saat kaçta yapılacak?
2020 KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ne zaman, saat kaçta? 1. ve 2. oturum saat kaçta yapılacak?
KPSS 2020 ne zaman, saat kaçta? ÖSYM KPSS lisans sınavı saat kaçta? KPSS kaçta başlıyor? KPSS kaç saat sürecek? KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı!
KPSS 2020 ne zaman, saat kaçta? ÖSYM KPSS lisans sınavı saat kaçta? KPSS kaçta başlıyor? KPSS kaç saat sürecek? KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı!
ÖSYM KPSS lisans sınavı saat kaçta? KPSS kaçta başlıyor? KPSS 2020 ne zaman, saat kaçta?KPSS kaç saat sürecek? KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı!
ÖSYM KPSS lisans sınavı saat kaçta? KPSS kaçta başlıyor? KPSS 2020 ne zaman, saat kaçta?KPSS kaç saat sürecek? KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Erol Evgin Meryem Uzerli Çağatay Ulusoy
Spor Can Bartu Metin Oktay Gökhan Töre Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Bakan Sabah Antalya
Şu an buradasınız: KPSS 2020 Lisans Alan Bilgisi birinci, ikinci ve üçüncü oturumu ne zaman, saat kaçta başlayacak? 1. 2. ve 3. oturumu ne alanda? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 10:46:37. #1.15#
title