KPSS 2020/6 kılavuzu yayımlandı! KPSS tercihleri başladı! ÖSYM giriş ekranı!
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KPSS, Güncel

KPSS 2020/6 kılavuzu yayımlandı! KPSS tercihleri başladı! ÖSYM giriş ekranı!

KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme için tercihlerin alınmasına başlandı. ÖSYM'den yapılan duyuru sonrası adaylar tercih işlemleri içi harekete geçti. KPSS 2020/6 kılavuzu yayımlandı! ÖSYM giriş ekranı! KPSS tercihleri başladı!

22.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:56
KPSS 2020/6 kılavuzu yayımlandı! KPSS tercihleri başladı! ÖSYM giriş ekranı!

KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınması için işlemler başladı. Adayların merakla beklediği gelişme duyurulurken nasıl başvuru yapılacağı merak konusu oldu. KPSS 2020/6 kılavuzu yayımlandı! KPSS tercihleri başladı! ÖSYM giriş ekranı!

KPSS 2020/6 KILAVUZU YAYIMLANDI!

KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2020/6 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

KPSS TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Adaylar, tercihlerini 22-29 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 29 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59'dasona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

KPSS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YERLEŞTİRMELER NASIL OLACAK?

Kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme yapılırken ÖSYM'ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihineyerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM'ce Bakanlığa elektronik ortamda gönderilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

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