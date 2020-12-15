KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranı nasıl açılır?
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KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranı nasıl açılır?

15.12.2020 15:48 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:52
KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranı nasıl açılır?

Son dakika: KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta 12 bin sağlık personelinin alınacağı duyurulmuştu. Bu alanda başvuru sonuçları an itibariyle açıklandı. Peki KPSS 2020/14 sonuçları nedir? Sonuç sorgulama ekranı nasıl açılır?

Atama sonuçlarını bekleyen adaylar heyecanla ÖSYM'nin başvuru sonuçlarını bekliyor. Peki 2020 atama sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçları sorgulama ekranı nasıl açılır?

2020 KPSS 14 SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları bugün açıklandı. Sonuçlara bakmak için "https://sonuc.osym.gov.tr/" web sitesine giriş yapabilirsiniz.

2020/14 KPSS ATAMA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

KPSS ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI NASIL AÇILIR?

Atama sonuçlarını öğrenmek için öncelikle "https://sonuc.osym.gov.tr/" sitesine giriyoruz. Ardından ekrandaki yazıya tıklayarak atama sonuçlarını kontrol edebiliyoruz.

KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranı nasıl açılır?

ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

KPSS SAĞLIK PERSONELİ ATAMA SONUÇLARI HAKKINDA YAPILAN DUYURU

Merakla beklenen sağlık personeli atama sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"KPSS-2020/14: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

01-07 Aralık 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Aralık 2020 tarihinde 15.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranı nasıl açılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 12 bin sağlık personeli alımlarında hangi kadrodan alım yapılacağını açıklamıştı. Bakan Koca paylaşımında; "Bakanlığımız; 7.000'i hemşire, 1.700'ü ebe ve 2.864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır." dedi.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı atama tercihlerinde kadro pozisyonları açıklandı. Buna göre ortaöğretim, ön lisans ve lisans şeklinde 3 farklı kadro bilgileri mevcut.

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