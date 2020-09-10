KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrosu tercih işlemleri başladı! KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrosu tercih işlemleri başladı! KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu

ÖSYM, KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığ'nın bazı kadrolarına yerleştirme işlemi için tercih kılavuzunu yayımladı. KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih tarihleri araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı KPSS tercih işlemi nasıl yapılır?

KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrosu tercih işlemleri başladı! KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu
10.09.2020 11:12 | Son Güncelleme: 10.09.2020 11:18

Sağlık Bakanlığı kadrolarına personel alımı amacıyla KPSS 2020 ile tercihler alınacak. Adaylar tercih işlemlerini KPSS-2020/11 tercih kılavuzuna göre gerçekleştirecek. Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme yapmak için tercihler 16 Eylül'de son bulacak.

KPSS-2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI KADROSU TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM konu hakkında bilgilendirmede bulunara; ''Sağlık Bakanlığının bazı kadrolarına, ""Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacakları İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/11 Tercih Kılavuzuna saat 10.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 10 – 16 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 16 Eylül 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/11 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.'' ifadelerine yer verdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2020/11 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

g) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

İlgili Haberler

KPSS ön lisans başvurusu ne zaman bitiyor? KPSS başvuru nasıl yapılır? KPSS sınav takvimi
KPSS ön lisans başvurusu ne zaman bitiyor? KPSS başvuru nasıl yapılır? KPSS sınav takvimi
KPSS ön lisans geç başvuru süreci başladı! KPSS soruları yayınlandı mı?
KPSS ön lisans geç başvuru süreci başladı! KPSS soruları yayınlandı mı?
KPSS önlisans geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS önlisans sınav giriş belgesi yayınlandı mı? KPSS sınavları ne zaman?
KPSS önlisans geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS önlisans sınav giriş belgesi yayınlandı mı? KPSS sınavları ne zaman?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Tuna Kiremitçi Nilperi Şahinkaya
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Metin Oktay Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Yunan Yangın Antalya
Şu an buradasınız: KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrosu tercih işlemleri başladı! KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 11:18:39. #1.15#
title