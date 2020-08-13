KPSS-2020/1 kamu kurumları yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün: "23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır.
13.08.2020 12:37 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:52
ÖSYM Başkanı Halis Aygün: "23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."
(İHA)
Kaynak: İHA