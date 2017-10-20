KPSS 2018 ne zaman yapılacak? Sınav ücreti ne kadar olacak ? KPSS 2018 sınavı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, ÖSYM'nin bu yıl gerçekleştireceği sınavın tarihini merak ediyor. Kamu personeli olabilmek için bu yıl da birçok kişinin müracaatta bulunacağı KPSS 2018 sınavı için tarih bilgisi merak konusu oldu. Peki, KPSS 2018 ne zaman yapılacak? İşte, başvuru işlemini gerçekleştirecek birçok kişinin merakla sorguladığı KPSS 2018 sınavı hakkında bazı bilgiler.

KPSS 2018 sınavına katılım sağlayarak kamu personeli olabilmek için sınav maratonuna devam eden vatandaşlar, ÖSYM'nin sınavı gerçekleştireceği tarihe kilitlendi. KPSS 2018 sınavı ile hayallerindeki memuriyete ulaşmak için çaba sarf edecek olan adaylar, tarih sorgulamasını sürdürüyor. Peki, KPSS 2018 ne zaman yapılacak? İşte, sınava katılım sağlayacak olan vatandaşların merak ettiği konunun detayları

KPSS 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından net tarih açıklaması yapılmasa da, 2018 Mart ayında başvuruya açılması beklenen KPSS, Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri alanları ile Mayıs 2018'de gerçekleştirilecek, sonuçları ise Haziran 2018'de duyurulacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının, Temmuz 2018'de, sonuçlarının ise Ağustos 2018'de duyurulması beklenmektedir.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Resmi duyuru yapılmaması nedeniyle sınav ücretlerinin ne kadar olacağı net olarak bilinmemektedir. Fakat geçtiğimiz dönem gerçekleşen sınavda, alanlara katılım sağlayacaklardan 40, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına katılım sağlayacaklardan ise 60 lira talep edilmişti. Bu yıl fiyatlarda artış olması beklenebilir.