KPSS merkezi atama tercihleri ne zaman başlayacak?

Bilindiği gibi KPSS 2017/2 merkezi atama tercihleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından alınacak.

KPSS 2017/2 merkezi atama 2016 KPSS sonuçlarına göre 3. merkezi yerleştirme olacak. Ekim ayının gelmesi ile memur adaylar KPSS 2017/2 merkezi atama tercihlerinin ne zaman alınmaya başlanacağını araştırmaya başladılar.

KPSS 2017/1 MERKEZİ ATAMA DETAYLARI

KPSS 2017/1 merkezi atama tercihleri 21 Haziran 2017 tarihinde ÖSYM tarafından alınmaya başlanmıştı ve tercihler 3 Temmuz 2017 saat 23.59'a kadar devam etmişti. KPSS 2017/1 merkezi atamada Lisans, Ön Lisans ve Lise adayları 2016 KPSS puanları ile tercihlerini yaptılar. Adaylar tercih yapabilmek için ÖSYM tarafından belirtilen bankalara 15 TL tercih ücreti ödediler. Tercih ücreti ödemeleri ise 4 Temmuz 2017 tarihinde son buldu.

KPSS 2017/1 merkezi atamalarına ilişkin Devlet Personel Başkanlığı 2 bin 780 kadro yayımlamıştı. Adaylar DPB tarafından yayımlanan kadrolara tercihte bulundular ve tercih sonuçları ise 19 Temmuz 2017 tarihinde ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden açıklandı.

KPSS 2017/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS 2017/2 merkezi atama tercihlerinde de adaylar 2017/1 merkezi atama tercihleri gibi 15 TL tercih ücreti yatıracaklar ve Lisans, Ön Lisans ve Lise mezunu adaylar 2016 KPSS puanları ile tercih yapacaklardır. KPSS 2017/2 merkezi atama tercihleri 14 Kasım 2017 tarihinde başlayacak. Ayrıca tercihler 23 Kasım 2017 saat 23.59'a kadar devam edecek.