KPSS 2017/2 İle Zabıta Alımı Olacak mı? Başvuru şartları nedir ?

Merkezi yerleştirmeye geri sayım devam ederken memur adayları, yeni alımda zabıta memuru alımı olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Kasım ayının ilk günlerinde yapılması planlanan KPSS 2017/2 merkezi yerleştirmelerinde zabıta memuru alımı yapılması bekleniyor. Yapılması planlanan merkezi yerleştirmelerde ayrı ayrı şekilde ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu zabıta memuru alımı yapılması bekleniyor.

Başvuru Şartları

Zabıta memuru alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir:

# T.C. vatandaşı olmak,

# 25 yaşını doldurmamış olmak .

# Ayrı olarak polis memurları veya uzman çavuşlar zabıta memurluğuna geçmek istedikleri takdirde yaş sınırı 30'a kadar çıkarıbilmektedir

# Boy şartı kadınlar için 1.67, erkekler için ise 1.75 olarak sınırlandırılmaktadır.

# Eğitim derecesi olarak lise, önlisans ve lisans mezunlarına başvuru hakkı tanınıyor.

# Kilo şartı konusunda belirlenen sınır kilo ile boy arasında en fazla +,- 10 kg fark olmasıdır. Kilo şartına örnek olarak 1.75 boya sahip adayın en fazla 85 kg, en az 65 kg ağırlıkları arasında olması gerekiyor.

KPSS merkezi yerleştirmede alınacak zabıta memuru sayısı henüz net değil. Önümüzdeki günlerde bu konunun netlik kazanması ve ilanın yayımlanması bekleniyor. İlan yayımlandığı anda haberdar olmak için Kpsscafe.com.tr adresini aşağıdaki paltformlardan takipte kalın.