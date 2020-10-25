KPSS 2. oturumu korona virüs önlemleri ile başladı

Üniversitelerin önlisans bölümü mezunlarının memur olabilmek için girecekleri Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS)'nın 2. oturumu korona virüs önlemleri ile başladı.

Üniversitelerin önlisans bölümü mezunlarının memur olabilmek için girecekleri Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS)'nın 2. oturumu korona virüs önlemleri ile başladı.

Türkiye'de binlerce kişinin memur olmak için beklediği KPSS sınavının önlisans mezunları için yapılan 2. oturumu, korona virüs önlemleri ile başladı. Kayseri'de sınava giren adaylara girişte maske ve dezenfektan dağıtılarak, sosyal mesafe kuralına uygun sıra halinde sınav salonlarına alındı.

Sınava giren adayların yakınlarının okul kapısının önündeki heyecanlı bekleyişi de dikkatlerden kaçmadı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı