Kpmg Siber Güvelik Desteğine İhtiyaç Duyan Kurumlara Nasıl Destek Oluyor?

KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri ve Risk Yönetimi Direktörü Servet Gözel, KPMG'nin siber güvelik desteğine ihtiyaç duyan kurumlara nasıl destek olduğu hakkında Wise TV'ye konuştu.



KPMG'nin sadece saldırı sırasında nasıl tepki verileceğini göstermekten çok, saldırı daha gerçekleşmeden ne gibi risklere maruz kalınabileceğinin çerçevesini çizdiğini belirten Gözel, değerlendirme ve iyileştirme anlamında firmalara destek olduklarını ifade etti.