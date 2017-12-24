Kpmg Seminerleri Sektöre Neler Sunuyor?

KPMG Türkiye Vergi Bölüm Başkanı Abdülkadir Kahraman, KPMG seminerlerinin sektöre sundukları hakkında Wise TV'ye konuştu.



KPMG olarak hem müşterilere hem de topluma daha fazla katkı sağlamak adına görüş aktarmak ve katılımcılardan yorum almak adına seminerleri düzenlediklerini belirten Kahraman, seminerlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.