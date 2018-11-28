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KPMG ile Erdikler birleşmesinin formulü: 1+1=3

KPMG Yeminli Mali Müşavirlik AŞ ile Türkiye'nin köklü vergi denetimi ve danışmanlığı şirketlerinden Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM ile KPMG Türkiye çatısı altında birleşti.

KPMG ile Erdikler birleşmesinin formulü: 1+1=3

KPMG Yeminli Mali Müşavirlik AŞ ile Türkiye'nin köklü vergi denetimi ve danışmanlığı şirketlerinden Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM ile KPMG Türkiye çatısı altında birleşti. KPMG Türkiye Başkanı Alsan ve Erdikler YMM eski Başkanı Erdikler birleşmenin taraflara yaratacağı sinerjiyi anlattı.

Kaynak: Dunya.com

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