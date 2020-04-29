HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

KPMG: Dijital kanallar bugün bir tercih değil zorunluluk haline geldi

KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Emrah Akın, önceden sektördeki toplam gelirin yüzde 5'i ile yüzde 10'u arasında bir paya sahip olan dijital kanalların bugün bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

KPMG: Dijital kanallar bugün bir tercih değil zorunluluk haline geldi
29.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:06

KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Emrah Akın, önceden sektördeki toplam gelirin yüzde 5'i ile yüzde 10'u arasında bir paya sahip olan dijital kanalların bugün bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

KPMG Türkiye açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde müşteriler ile fiziksel temasın zorunlu olarak kesilmesi, sektörü geri dönüşü olmayan bir değişime sürüklüyor.

Perakende sektörü, Kovid-19 salgınından yapısal olarak en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Salgın nedeniyle kapanan mağazalar ve müşteriyle fiziksel temasın kesilmesi şirketlerin iş planlarını neredeyse tamamen değiştirdi.

Salgın öncesinde de önem taşıyan online ticaret, salgın döneminde daha da öne çıkarak şirketlerin dijital kanallara geçişini hızlandırdı. Klasik tüketim alışkanlıklarına "zorunlu mola" verildiği bu dönemde, tüketim aktivitelerinin büyük çoğunluğu online alışveriş sayesinde gerçekleşiyor. Değerlendirmede, yaşanan bu değişimin yakın gelecekte perakende sektörünü yeni bir boyuta taşıyacağı öngörülüyor.

Dijital kanalların salgın döneminde nasıl yönetildiğinin, perakende sektöründe gelecekteki söz sahibi şirketleri belirleyeceği belirtilen açıklamada, salgın döneminde süreçlerini doğru ve eksiksiz kurgulamış şirketlerin, bu dönemden güçlenerek çıkacağı belirtildi.

"Kovid-19 salgını, tüketici alışkanlıklarında da önemli değişimlere neden oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Emrah Akın, önceden sektördeki toplam gelirin yüzde 5'i ile yüzde 10'u arasında bir paya sahip olan dijital kanalların bugün bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini belirtti.

Akın, salgının etkisiyle bugünlerde pek çok grupta bu oranın yüzde 100'e ulaştığını, online ticaretin şirketler için adeta "can suyu"na dönüştüğünü aktararak, bu oranın, geçici ve suni olmakla birlikte, yakın gelecekteki lojistik, tedarikçi, müşteri üçgenindeki ilişkileri yeni bir boyuta taşıyacağını ifade etti.

Kovid-19 salgının perakende sektörünü büyük ölçüde etkilemesinin yanında tüketici alışkanlıklarında da önemli değişimlere neden olduğunu belirten Akın, şunları kaydetti:

"Mağazaların, alışveriş merkezlerinin kapandığı ve market zincirlerine erişimin zorunlu olarak kısıtlandığı bugünlerde, tüketicilerin bu sürece çok hızlı bir şekilde uyum sağladığını söylemek mümkün. Tüketiciler, siparişlerinin büyük bir bölümünü internet kanalına kaydırarak bu dönüşüme ortak oluyorlar. Şirketlerin ajandalarının ilk maddelerini operasyonel verimlilik, belirsiz talebi yönetme, nakit akışın optimizasyonu ve yeni iş modellerinin mükemmelleştirilmesi oluşturacak. Özellikle operasyon mükemmeliyeti tüketicinin gözünde şirketleri ayıracak en önemli özellik olarak karşımıza çıkıyor. Salgının ilk döneminde dijital refleksleri daha güçlü olan rakiplerinin gerisinde kalan şirketlerin, bu dönemi atlatabilirlerse gelecekteki yatırımlarının büyük çoğunluğunu bu alanlara yapacakları kuşkusuz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Ekonomi
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar Ekonomi
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı Ekonomi
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek Ekonomi
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı Ekonomi
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor Ekonomi
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 383,6 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 383,6 liradan işlem görüyor
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
Dolar 6,99 seviyesinden işlem görüyor
Dolar 6,99 seviyesinden işlem görüyor
Bir ev fiyatından daha ucuza satılan ada: Linga adası
Bir ev fiyatından daha ucuza satılan ada: Linga adası
Seyahat kısıtlaması sonrası Rize-Trabzon otobüs bileti 20 TL'den 250 TL'ye çıktı
Seyahat kısıtlaması sonrası Rize-Trabzon otobüs bileti 20 TL'den 250 TL'ye çıktı
Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek
Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: İş yeri aracını özel işlerinde kullanan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: İş yeri aracını özel işlerinde kullanan tazminatsız...
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu
Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek
Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek
Uber'den sağlık çalışanlarına özel ücretsiz ticari taksi hizmeti
Uber'den sağlık çalışanlarına özel ücretsiz ticari taksi hizmeti
Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
Düşüşe geçen gram altın 383 liradan işlem görüyor
Düşüşe geçen gram altın 383 liradan işlem görüyor
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Faik Öztrak Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Mayıs Afrin Antalya
Şu an buradasınız: KPMG: Dijital kanallar bugün bir tercih değil zorunluluk haline geldi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 12:56:08. #1.14#
title