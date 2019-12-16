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KPMG: Bankacılık sektörü 2020 için güçlü sinyal veriyor

KPMG Türkiye'nin hazırladığı 'Sektörel Bakış 2020 – Bankacılık' raporuna göre, Türk bankacılık sektörü, bu yıl beklenenden daha iyi performans gösterdi.

16.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:32
KPMG: Bankacılık sektörü 2020 için güçlü sinyal veriyor

KPMG 'nin hazırladığı 'Sektörel Bakış 2020 – Bankacılık' raporuna göre, Türk bankacılık sektörü, bu yıl beklenenden daha iyi performans gösterdi. Sektör, finansal koşulların yeniden öngörülebilir seviyeye gelmesiyle birlikte yeniden büyüme trendine gireceğinin işaretlerini veriyor.

Kaynak: Dunya.com

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