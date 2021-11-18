Bugün yapılması planlanan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplanması beklenilen KPDK'nın toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. Ertelenme nedeni olarak 'beklenenden fazla katılım olması' gösterilen toplantı, ileri bir tarihte çevrim içi yapılacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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