KPDK, Bakan Selçuk başkanlığında ilk kez gündemle toplandı AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilk defa gündemli olarak toplanan Kamu Personeli Danışma Kurulu'na (KPDK) başkanlık etti.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilk defa gündemli olarak toplanan Kamu Personeli Danışma Kurulu'na (KPDK) başkanlık etti.

Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye, İçişleri ile Sağlık bakanlıklarının yetkilileri, Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK temsilcileri ile hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı. KPDK toplantısında konuşan Bakan Selçuk, "Hedefimiz mutlu birey, uyumlu aile, güçlü ve müreffeh toplum." dedi.

Bakan Selçuk, kamu hizmetlerinin vatandaşa kamu personeli aracılığıyla ulaştığına dikkat çekti. Kalkınmayla birlikte kamu personel sayısının artırıldığını belirten Bakan Selçuk, "Kamu personelimizin sosyal ve mali haklarında iyileştirmeler kaydettik. Sendikacılığı destekleyerek güçlendirmeyi ve istişareyi önemsiyoruz. Bu doğrultuda bir sonraki KPDK toplantımızı Kasım ayında yapmayı planlıyoruz. Son 18 yılda memur sendikacılığına bakıldığında 2012'de yapılan yasal düzenleme önemli basamaklardan birisi oldu. 2002 yılında yüzde 48 olan memur sendikacılığı oranı bugün yüzde 60'u aşmış durumda. Hızlı, etkin güvenilir hizmet sunmak önemli. 2002 yılında 2,5 milyon olan kamu personeli sayımız bugün 4 milyonu aşmış durumda. Son 18 yılda doktor sayımızı yüzde 175, hemşire sayımızı yüzde 365 artırdık. Bu artışlar sayesinde kamu hizmetlerini daha etkin yaygın şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmış durumdayız" açıklamalarında bulundu.En düşük memur maaşının 2002 yılında 392 lira iken reel olarak yüzde 102 artırılarak 4188 liraya çıkarıldığını kaydeden Bakan Selçuk, "Niteliksel ve niceliksel olarak personelin refahını daha da artırmayı hedeflemekteyiz. 2002 yılından başlayarak kamu personeline yönelik iyileştirmeler yaptık. 300 bin sözleşmeli personeli kadroya geçirdik. Ayrıca kamuda baş örtü yasağını da kaldırdık. Kamuda engelli vatandaşlarımızın, şehit yakınlarımızın, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız ile devlet korumasında yetişen gençlerimizin istihdam edilmesini önemsiyoruz. Bu kapsamda 2002 yılında 6315 şehit ve gazi yakınımıza istihdam hakkı tanınmışken, bugün bu rakam 38 bine yaklaştı. Ayrıca devlet koruması altında yetişen gençlerimizin kamudaki istihdamı da 53 bini aştı."dedi.'NAKDİ YARDIMLARIMIZ 35 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI'COVID-19 döneminde yapılan nakdi desteklerin 35 milyar liraya yaklaştığını ifade eden Bakan Selçuk, tüm tedbirlerin çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sosyal yardım ve sosyal hizmetler adı altında toplandığını belirtti. Bakan Selçuk bu kapsamda, "Kısa Çalışma Ödeneği başta olmak üzere, Nakdi Ücret Desteği, Fesih Kısıtı gibi uygulamalarımızı hızlı şekilde devreye soktuk. Özel sektörde kısa çalışma ödeneği, can suyu veren bir uygulama oldu. Normalleşme Desteği, çok önem verdiğimiz bir destek. Kısa Çalışma Ödeneğinden çıkarken, özellikle firmalara bu destek sayesinde hızlı bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz. İşverenlerimizin SGK primlerinde, kısa çalışmadan yararlandıkları oran dahilinde mahsuplaşma yapılacak. Böylece 6 ay ötelenen primlerin 3 ayını almayarak mahsuplaşmış olacağız. Diğer yandan, sosyal güvenlik alanında bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik. Kronik hastalarımızın ve engellilerimizin rapor ve reçete sürelerini ikinci bir duyuruya kadar uzattık. Ayrıca Genel Sağlık Sigorta sistemimizi Türk mucizesi olarak adlandırıyoruz. 88.29 liraya kendiniz ve bakmakla yükümlü olduğunuz aile bireyleriniz GSS dahilinde tüm sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Muhtaçlık sebebiyle 88.29 lirayı ödeyemeyenlerin ise sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için bu rakamı devlet olarak biz üstleniyoruz." dedi. '6 MİLYONDAN FAZLA AİLEYE DESTEK VERDİK'

COVID-19 sürecinin başında en düşük emekli aylığını 1500 liraya çıkarttıklarını, böylece emeklilerimizin hayat şartlarını iyileştirmeyi hedeflediklerinden bahseden Bakan Selçuk, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası ile toplanan 2 milyar liranın büyük kısmını vatandaşımıza ulaştırmış durumdayız. 6 milyondan fazla aileye bin lira destek sağladık. 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile güçlü, müreffeh bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bunun için de kamu personeli sistemini önemsiyor, daha iyi hizmet sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: DHA