KOZYATAĞI D-100'DE İETT OTOBÜSÜ ÜST GEÇİTİN ASANSÖRÜNE ÇARPTI AKTÜEL

Murat KORKMAZ-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK /İSTANBUL DHAKozyatağı D 100'de İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı.

Murat KORKMAZ-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA

Kozyatağı D 100'de İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı. Kazada 1 yolcu yaralandı.

Kozyatağı D 100 Karayolu Ankara istikametinde saat 16.30 sıralarından İETT otobüsü bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, üst geçidin asansörüne çarptı. Kazada 1 yolcu yaralandı. Bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı