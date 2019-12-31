Kozuva'dan yeni yıl mesajı

31.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:01

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 2020 yılı için herkese sağlık, mutluluk ve huzur diledi.



Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva açıklamasında şu sözleri dile getirdi: "Bugün itibariyle geride bıraktığımız 2019 yılı, ülke ekonomimizde geçirdiğimiz zorlu süreçten sonra bir toparlanma yılı oldu. Resmi veriler de ekonomide özlediğimiz günlere geri döndüğümüzü ve yeniden hedeflenen büyüme rakamlarına doğru ilerlediğimizi kanıtlar nitelikte. Çerkezköy, Kapaklı ve Saray olarak üretim ve istihdam oranlarımızla bu başarıda büyük katkımız olduğunu düşünüyor, 2020'de de bu oranın artacağına inanıyorum. Öte yandan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu yıl eğitimler, girişimcilik kursları, bilgilendirme seminerleri, mesleki yeterlilik sınavları düzenlendik. İşletmeler İçin Avrupa Diyaloğunu Geliştirme Projemiz, Çerkezköy Endüstriyel Fuarımız, İş Dünyası Ödül Törenimizle bugüne kadar yapılmayanı yaptık, başarımızla adımızı Türkiye'ye duyurduk. Üyelerimiz ihracat yapsın, dünya onları tanısın diye yurt dışı iş gezileri düzenledik. Dış Ticaret İstihbarat Merkezimizle üyelerimizin ihracatta yeni adımlar atmasına destek olduk. Birlik ve beraberliğimizi, vizyonu yüksek kadrolarımızın çalışma azmini en büyük sermayemiz olarak görüyor; Odamızın 2020'de de, üye odaklı hizmet anlayışı ile üyelerimizin kendilerini ve mesleklerini geliştirebilmeleri, dünyaya açılabilmeleri, rekabet güçlerini artırabilmeleri için tüm imkanlarıyla hizmet etmeyi sürdüreceğini belirtmek istiyorum."



"Başarımızı sürdüreceğiz"



Kozuva açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Huzur ve refahı baki kılmak için çok çalışmaya ve üretime ihtiyacımız olduğunun bilincindeyiz. Bu niyeti gerçekleştirecek gereken azim ve gayrete sahip olduğumuzu ise çok iyi biliyoruz. İnşallah 2020'de de hem ülke hem de Oda olarak başarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kaydeden Kozuva, "2020 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm üyelerimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum". - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA