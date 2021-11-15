Kozmetik ve kadın giyim pazarı Chama'nın esnafı müşterilerinin azalmasından şikayetçi - Haberler
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Kozmetik ve kadın giyim pazarı Chama'nın esnafı müşterilerinin azalmasından şikayetçi

AA / Sardar Shafaq - Haberler | Güncel

Chama pazarındaki dükkanlar Dükkanlarda satılan ürünlerden detaylar Esnafla yapılan röportaj Pazarı dolaşan az sayıdaki kadın müşteri Dükkan rafları Esnafla yapılan röportaj Dataylar Afganistan'da Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra çeşitli işletmeler sorunlar yaşıyor.

Chama pazarındaki dükkanlar

Dükkanlarda satılan ürünlerden detaylar

Esnafla yapılan röportaj

Pazarı dolaşan az sayıdaki kadın müşteri

Dükkan rafları

Esnafla yapılan röportaj

Dataylar Afganistan'da Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra çeşitli işletmeler sorunlar yaşıyor. Khost ilinde kadın kıyafetleri ve kozmetiklerinin satıldığı Chama pazarındaki esnaf da müşterilerinin azalmasından şikayetçi.

Kozmetik ve kadın giyim pazarı Chama'nın esnafı müşterilerinin azalmasından şikayetçi

Kozmetik ve kadın giyim pazarı Chama'nın esnafı müşterilerinin azalmasından şikayetçi

Kozmetik ve kadın giyim pazarı Chama'nın esnafı müşterilerinin azalmasından şikayetçi

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AA / Sardar Shafaq - Son Dakika Haberleri

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