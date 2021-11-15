Kozmetik ve kadın giyim pazarı Chama'nın esnafı müşterilerinin azalmasından şikayetçi
AA / Sardar Shafaq - Haberler | Güncel
Chama pazarındaki dükkanlar Dükkanlarda satılan ürünlerden detaylar Esnafla yapılan röportaj Pazarı dolaşan az sayıdaki kadın müşteri Dükkan rafları Esnafla yapılan röportaj Dataylar Afganistan'da Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra çeşitli işletmeler sorunlar yaşıyor.
Chama pazarındaki dükkanlar
Dükkanlarda satılan ürünlerden detaylar
Esnafla yapılan röportaj
Pazarı dolaşan az sayıdaki kadın müşteri
Dükkan rafları
Esnafla yapılan röportaj
Dataylar Afganistan'da Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra çeşitli işletmeler sorunlar yaşıyor. Khost ilinde kadın kıyafetleri ve kozmetiklerinin satıldığı Chama pazarındaki esnaf da müşterilerinin azalmasından şikayetçi.