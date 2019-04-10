Kozmetik Ürünlerinin Yüzde 79'u Merdivenaltı"

Acvit Kozmetik Ceo'su İsmail Çetin "Türkiye'deki kozmetik ürünlerin yüzde 79'unun merdivenaltı ürünler olduğunu iddia etti.

Acvit Kozmetik Ceo'su İsmail Çetin, Türkiye kozmetik pazarının 2018'de Türkiye'de 11,3 milyar TL'ye ulaştığını söyleyerek, "Ancak kozmetik ürünlerinde piyasa kirliliği aldı başını gidiyor. Sağlık Bakanlığı'nın denetimlerini artırması gerekiyor. Türkiye'deki ürünlerin yüzde 79'u merdivenaltı ve ithal görünümlü imitasyonlar. Haliyle piyasadaki birçok ürünün bakanlık onayı yok" dedi.

"Ülkemizde merdiven altı ve ithal görünümlü imitasyon ürünler yüzde 79 teşkil ediyor"

Çetin şöyle konuştu: "Ülkemizde merdiven altı ve ithal görünümlü imitasyon ürünler yüzde 79 teşkil etmektedir. Piyasada bulunan birçok ürünün bakanlık onayı yok. Kutu ve etiket yaptırıp içini dolduran satıyor. Bizim ürettiğimiz ürün maliyetinin yarısına satan birçok firma var. Biz hayret ediyoruz. Maliyetler belli, yarısına nasıl satılabiliyor diye. Kozmetik ürünleri üzerinde yapmış olduğumuz araştırmalarda, imitasyon ürün üretimi yüzde 29, merdiven altı ürün üretimi yüzde 34, rastgele aktar karışım ürünleri yüzde 16, bakanlık bildirimli ürün üretimi ise sadece yüzde 21'lerde olduğunu gözlemledik."

"Rastgele karışımlar"

Yapılan araştırmalara göre; ürünlerin sadece yüzde 21'inin Sağlık Bakanlığı'na bildirimli olduğunu belirten Çetin, "İmitasyon ürün üretimi yüzde 29, rastgele aktar karışım ürünler ise yüzde 16'larda. Kutu ve etiket yaptırıp içini dolduran satıyor. Bizim ürettiğimiz ürünün maliyetinin yarısına satan birçok firma var. Biz de maliyetler belli, yarısına nasıl satılabiliyor diye hayret ediyoruz" diye konuştu.

"İthale dikkat"

İthal kozmetiklerde de denetimin oldukça zayıf olduğunu dile getiren Çetin, şunları söyledi: "İthal kozmetikler Türk insanının kimyasıyla uyuşmuyor. Bunun yanında merdivenaltı üretilen ithal görünümlü imitasyon ürünler de tamamen dehşet saçıyor. Biz Acvit Kozmetik olarak her türlü bakanlık kurallarına tek tek uyarak adım atmaktayız. Üst segment üretip insanımıza faydalı olmaya çalışıyoruz."

"İmitasyona dikkat"

İsmail Çetin, "İmitasyon ürünler insan sağlığını tehlikeye attığı gibi piyasa şartlarını da allak bullak ediyor. Resmen bir emek hırsızlığı" diyerek şunları söyledi: "İnşallah Ürün Takip Sisteminin(UTS)biran önce tam verimli çalışır. Bakanlığın yeni geliştirdiği Ürün Takip Sistemi (UTS) mükemmel bir uygulamadır. İnşallah tam verimli çalışmaya biran önce başlar da sahte ve izinsiz ürünlerden bir an önce kurtuluruz. Halkımıza tavsiyemiz telefonlarına UTS sistemini yükleyip öyle kozmetik alımı yapmaları ve güzellik, cilt bakım uzmanlarından bilgi alarak ürünü doğru kullanmalarıdır. Tercihlerini de doğal kozmetikten yana kullanmaları dahilin de sonuca daha sağlıklı ulaşacaklarının altını çizeriz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA