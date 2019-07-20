Kozmetik ürünleri satan iş yerleri denetlendi

Kozmetik ürünleri satan iş yerleri denetlendi

Kilis'te, Zabıta Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kozmetik ürün satan iş yerlerinde denetim yapıldı.

Kozmetik ürünleri satan iş yerleri denetlendi

Kilis'te, Zabıta Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kozmetik ürün satan iş yerlerinde denetim yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü ve il Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile Kilis'te bulunan nijuteri, kozmetik satan işletmeler müşterek yapılan bir çalışma sonucu denetlendi. Uygunsuz olduğu tespit edilen lenslere imha edilmek üzere el konuldu.

Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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