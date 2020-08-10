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Kozmetik ürünleri ihracatının 1 milyar doları aşması bekleniyor

Türkiye'de kozmetik sektörü 2009'dan bu yana her yıl ortalama yüzde 10 oranında istikrarlı bir büyüme gösteriyor.

Kozmetik ürünleri ihracatının 1 milyar doları aşması bekleniyor
10.08.2020 11:16 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:00

Türkiye'de kozmetik sektörü 2009'dan bu yana her yıl ortalama yüzde 10 oranında istikrarlı bir büyüme gösteriyor. 2019'da 829 milyon dolarlık büyüklüğe ulaşan kozmetik ürünleri ihracatının 2020'de 1 milyar dolar seviyesini aşması bekleniyor. Yerli kozmetik şirketi, Ortadoğu ülkeleri ve Avrupa pazarı için harekete geçti.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ihracatı her yıl ortalama yüzde 10 büyüme kaydediyor. Sektör 2008 yılı son çeyreğinde çıkan global ekonomik krizin etkisiyle 2009 yılında yaşanan daralma hariç, son 10 yıldır devamlı olarak artış gösteriyor. Sektörün 2019 yılında 829 milyon dolara yükselen ihracat rakamının 2020 yılında 1 milyar doları aşması beklenirken, yerli kozmetik şirketi Mirana Kozmetik CEO'su Berkant Uluer, 2019 yılında yerli ürünleriyle kaydettikleri yüzde 60'lık büyümenin ardından Türk kozmetik sektörünün 2020 yılı beklentilerine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

"Kozmetik ihracatı ülke ekonomisine katkı sunacak"

2019 yılında Türkiye'nin kozmetik ürünleri ihracatından en büyük payı 70,8 milyon dolar ile Irak alırken, 54,8 milyon dolarla İran ikinci sırada, Fransa ise 42,3 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinin ihracat hacminde önemli bir paya sahip olduğunun altını çizen Berkant Uluer, bu tablodan hareketle son 5 yıldan bu yana Türkiye dışında Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine de ulaşmaya başladıklarını belirtti.

Uluer sözlerine şöyle devam etti: "Tamamen yerli sermaye ile kurulmuş bir şirket olarak geliştirdiğimiz yüzde 100 doğal içeriklerle cilt bakımdan, şampuana, saç boyasından makyaj temizleme ürünlerine geniş bir ürün skalası sunuyoruz. 2019 yılı birçok açıdan zorlu geçmiş olmasına rağmen 60 milyon TL ciroluk satışımız ile yüzde 60 büyüdük ve 2020 yılında 100 milyon TL ciro hedefiyle yurt dışı pazarlarda olmayı sürdüreceğiz. Hedefimiz ise odağımızdaki Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine yapacağımız ihracat ile ülke ekonomisine katkıda bulunmak".

"Pazardaki doğal bakım ürünlerinin payı sadece yüzde 5"

Türkiye'nin kozmetik sektöründe ciddi bir potansiyele sahip olduğunu ancak doğal içerikli ürünlerin geliştirilmesi noktasında açıkların bulunduğunu ifade eden Uluer, "Türkiye pazarındaki doğal kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin payı sadece yüzde 5. Bu oranın artarak en az yüzde 20'lere ulaşması gerekiyor ki mevcuttaki potansiyel Türkiye'yi öncü bir marka olarak konumlandırabilsin. Mirana Kozmetik olarak bizler de bu bilinçten yola çıkarak Türkiye'de sahte ve bandrolsüz bütün ürünlere karşı savaş açtık. Yüzde 100 doğal kaynaklı cilt ürünlerimiz ile bu Türk markasını dünyada herkese duyuracağız. Hızla değişen moda akımlarına ayak uyduran, trend takipçisi vizyonumuz ile de ürün gamını sürekli güncellemek için Ar-Ge çalışmalarını en iyi şekilde ilerletmeye devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
456: peki 50 milyon türk nüfusu irandan ne istiyor 50 milyon türk neden kendi türk ülkelerinde yaşamıyorlarda iranı her türlü işgal altına 50 milyon türk nüfusu sırf çoğunluk ırk olduğu için iranda neden her dediklerini yapabiliyorlar bu soruyu lütfen allah rızası için mhpye ve iktidara sorun dışişleri bakanına sorun neden 50 milyon türk ırkı iranı her türlü esir almış durumda türkler irandan ne istiyor niçin türk milletinin haberi yokki 50 milyon türk soydaşlarınızın iranı esir aldığı
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