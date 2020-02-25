Kozmetik sektörüne 14 Şubat etkisi

25.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:44

Bankalararası Kart Merkezi'nin açıkladığı verilere göre 7-14 Şubat haftasında, sağlık ürünleri-kozmetik sektöründe 934 milyon lira kartlı ödeme gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak parfüm, renkli kozmetik ve kişisel bakım ürünleri en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı gününe göre yüzde 28 artarak 3,3 milyar liraya yükseldi. Çiftlerin birbirine almayı en çok tercih ettiği ürünlerin başında gelen Sağlık Ürünleri ve Kozmetik ürünleri için 8-14 Şubat haftasında 934 milyon lira kartlı ödeme gerçekleştirildi. Sevgililer Günü haftası öncesi 1-7 Şubat haftasında Sağlık Ürünleri ve Kozmetik kategorisinde 873 milyon TL harcama yapılmıştı. Yaşanan yüzde 7'lik artışı uzmanlar Sevgililer Günü etkisi olarak yorumluyor. Kuyumculuk sektöründen sonra bu oran ile Sağlık Ürünleri-Kozmetik sektörü ikinci sırada yer alıyor.

"YÜZDE 7'LİK ARTIŞIN KOZMETİK AĞIRLIKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde kozmetik ürünleri, çiftlerin sıkça tercih ettiği ürünler arasında yer aldı. Bu 14 Şubat'ta da Sevgililer Günü ekonomisine damga vuran kozmetik ürünleri, erkek ve kadın tüketiciye hitap etmesi ile birlikte satış hacminde artış gösterdi. Sevgililer Günü ekonomisini yorumlayan Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, "Böyle özel günler sektörümüzü önemli ölçüde ivmelendiriyor. Bankalararası Kart Merkezi'nin yayınladığı raporu incelediğimizde sağlık ürünleri ve kozmetik grubunda 8-14 Şubat haftasında 934 milyon lira kartlı ödeme gerçekleştirildiğini görüyoruz. 1-7 Şubat haftasında bu kategoride 873 milyon TL harcanmış. Yaşanan yüzde 7'lik artışın sağlık ürünleri grubundan ziyade kozmetik ve kişisel bakım tarafında gerçekleştirildiğini düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

KİŞİ BAŞI 149 TL HARCANDI

Kişi başı harcama oranlarına da değinen İbrahim Zengin, "Her geçen yıl kozmetik sektöründe satış hacminin güçlenmesi, ekonomik büyümeyi de beraberinde getiriyor. Nakit satışları ölçemiyoruz fakat onun da en az kredi ve banka kartları seviyelerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Sağlık Ürünleri ve Kozmetik sektöründe ortalama kartlı ödeme tutarı 149 TL oldu. Bu veri bize kişi başına harcama oranlarının da arttığını gösteriyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler