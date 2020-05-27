Kozmetik sektörü ihracatla büyüyecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kozmetik sektörü ihracatla büyüyecek

Covid-19 salgını nedeniyle zorunlu ve ihtiyari harcamalar azalsada, ilerleyen dönemde Türkiye kozmetik sektörünün üretim ve ihracat potansiyeli için fırsatlar görünüyor.

Kozmetik sektörü ihracatla büyüyecek
27.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:07

16. Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı – BeautyEurasia, 25-27 Kasım 2020 olarak belirlenen yeni tarihinde yerli-yabancı katılımcı ve ziyaretçileriyle sektör temsilcilerini buluşturmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Covid-19 salgının kontrolü için tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de alınan mücadele tedbirleri, ekonominin tüm taraflarını iş modellerini dönüştürmeye zorlarken, kozmetik sektöründe gerek ihracat gerekse ithalatta ilk çeyrekte artış yaşandı. 2020 yılının ilk çeyrek döneminde ihracat; yüzde 3,3 artış ile 445,8 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, aynı dönemde ithalatta da artış yaşandı. 2019 yılına göre ilk çeyrekte yüzde 11 artan ithalat için Türkiye 250,2 milyon dolar harcadı. Covid-19 salgını sırasında artan talebin de katkısı ile ilk 3 ayda temizlik ve hijyen ürünlerinin de yer aldığı kozmetik sektörü için toplamda 2,91 milyar TL değerinde alışveriş gerçekleştirdi.

Covid-19 salgını için alınan tedbirler kapsamında "yeni normal"e hazırlanan sektörün en önemli etkinliklerinden biri olarak bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilecek olan, Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı – BeautyEurasia'nın yeni tarihleri 25-27 Kasım 2020 olarak belirlendi. Hyve Group, İFM - İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan fuar için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. BeautyEurasia katılımcılarını 'yeni normal' düzenlemeler kapsamında ağırlayacak.

"Kozmetik ve kişisel bakımda artan talep Türkiye'ye kaydı"

Rakamların ve tüketici harcamalarının orta vadede Türkiye'deki kozmetik sektörü için getirileri olacağını belirten BeautyEurasia Fuar Direktörü Filiz Mehmedova, şunları söyledi: "Türkiye kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde önemli bir üretici ülkedir. Birçok ülke Covid-19 döneminde artan taleplerini Türkiye'den karşılamaya çalışmaktadır. İlerleyen dönemde Türkiye'nin üretim ve ihracat potansiyeli daha çok değerlendirilecektir. Sektör orta vadede tedarik zincirlerindeki değişimden olumlu etkilenecektir."

Kozmetik ve kişisel bakım sektöründe iki ayrı eğilim yaşandığını belirten Mehmedova, temizlik ve hijyen ürünlerine yönelik kuvvetli bir talep artışı görüldüğünü söyledi: "Bu ürünlerde sektör üretim kapasitesini artırmaya çalışırken, yurtiçi ve yurtdışından artan girdi tedariğine yöneliyor. Üretici firmalar krizden olumlu etkilendi diyebiliriz. Diğer yandan özellikle kişisel bakım ürünlerindeki talepte gerileme yaşanmaktadır. Zorunlu harcamalar artarken ihtiyari harcamalar azalmaktadır. Bu ürün grupları kampanyalar ve e-ticaret ile satışlarını korumaya çalışmaktadırlar."

Perakende sektörü ve bunun içinde yer alan kozmetik sektörünün ilk olarak fiili kapatmalar ile mağaza satışı olanaklarını kaybettiğini hatırlatan Mehmedova, yeniden açılma sürecinde kontrollü bir alışveriş ortamı yaşanacağını ifade etti. Mehmedova; kademeli olarak normalleşme sağlanacağını, bunun ise 2021 yılının ikinci yarısını bulacağını ekledi.

"Sektörün dijital satışları toplam satışın yüzde 50'sine ulaşabilir"

Kozmetik sektörü açısından internet üzerinden satışların en önemli satış kanalı haline geleceğini beklediklerini belirten Mehmedova, 2020 yılında satışların yüzde 50'sinin internet üzerinden gerçekleşebileceğini söyledi. Mehmedova 2019 yılında bu oranın sadece yüzde 8,0 olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: "Ayrıca; Covid-19 tedbirlerinin kontrollü olarak esnetilmesi ve ekonomide Haziran ayı itibariyle hayata geçmesi öngörülen 'yeni normal'e ilk adımı berber, kuaför ve güzellik salonlarının atması etkili oldu. #PaydaşlarımızlaBirebir Instagram yayınlarımızda, İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz'le yaptığımız görüşmede, salonlara dönüşün ilk haftasının ardından, kurallara uyulması konusundaki disiplinin, sektör faaliyetinin sürmesi açısından önemli olduğunu hatırlattı. Bu kurallar özellikle hijyenik ürünler ve temizlik malzemeleri bakımından da tüketime yansıyor."

Yerli ve yabancı alıcıların sektör temsilcileri ile buluşacağı, Avrasya'da sektörünün en büyük fuarı olan Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle kapılarını açacak BeautyEurasia'da yeni iş, ortaklık ve satın alım fırsatları oluşturmak en önemli hedef. Fuar; sektörün global ve bölgesel gelişim alanlarının tartışılmasını ve bilgi alışverişini sağlayarak yeni fikir ve ürünlerin tanıtımına yönelik etkinliklerle dolu verimli bir platform sunuyor. 2019 yılında 33 ülkeden 367 katılımcı firma ile 130 ülkeden 11.786 ziyaretçiyi ağırlayan Fuar, geçtiğimiz yıl 2018 yılına göre uluslararası ziyaretçi sayısını yüzde 51 oranında artırmıştı. 2020 yılında bu rakamların iç pazar ve dış pazar dinamiklerindeki hareketlenmeye bağlı olarak artması bekleniyor.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu Haber
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda...
AK Parti 'vekil transferi' döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında Haber
AK Parti "vekil transferi" döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek Haber
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
'Çilekten böcek çıkar mı?' tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
"Çilekten böcek çıkar mı?" tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Günlük burç yorumları 27 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 27 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek
Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı
Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, "Yapmayın eşim beni boşar" diye yalvardı
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Bülent Kuşoğlu Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Linet Ersin Korkut Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Kenan Sofuoğlu Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Haziran Ak Parti Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kozmetik sektörü ihracatla büyüyecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 11:18:30. #1.14#
title