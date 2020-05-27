Kozmetik sektörü ihracatla büyüyecek Covid-19 salgını nedeniyle zorunlu ve ihtiyari harcamalar azalsada, ilerleyen dönemde Türkiye kozmetik sektörünün üretim ve ihracat potansiyeli için fırsatlar görünüyor.

16. Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı – BeautyEurasia, 25-27 Kasım 2020 olarak belirlenen yeni tarihinde yerli-yabancı katılımcı ve ziyaretçileriyle sektör temsilcilerini buluşturmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Covid-19 salgının kontrolü için tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de alınan mücadele tedbirleri, ekonominin tüm taraflarını iş modellerini dönüştürmeye zorlarken, kozmetik sektöründe gerek ihracat gerekse ithalatta ilk çeyrekte artış yaşandı. 2020 yılının ilk çeyrek döneminde ihracat; yüzde 3,3 artış ile 445,8 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, aynı dönemde ithalatta da artış yaşandı. 2019 yılına göre ilk çeyrekte yüzde 11 artan ithalat için Türkiye 250,2 milyon dolar harcadı. Covid-19 salgını sırasında artan talebin de katkısı ile ilk 3 ayda temizlik ve hijyen ürünlerinin de yer aldığı kozmetik sektörü için toplamda 2,91 milyar TL değerinde alışveriş gerçekleştirdi.

Covid-19 salgını için alınan tedbirler kapsamında "yeni normal"e hazırlanan sektörün en önemli etkinliklerinden biri olarak bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilecek olan, Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı – BeautyEurasia'nın yeni tarihleri 25-27 Kasım 2020 olarak belirlendi. Hyve Group, İFM - İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan fuar için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. BeautyEurasia katılımcılarını 'yeni normal' düzenlemeler kapsamında ağırlayacak.

"Kozmetik ve kişisel bakımda artan talep Türkiye'ye kaydı"

Rakamların ve tüketici harcamalarının orta vadede Türkiye'deki kozmetik sektörü için getirileri olacağını belirten BeautyEurasia Fuar Direktörü Filiz Mehmedova, şunları söyledi: "Türkiye kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde önemli bir üretici ülkedir. Birçok ülke Covid-19 döneminde artan taleplerini Türkiye'den karşılamaya çalışmaktadır. İlerleyen dönemde Türkiye'nin üretim ve ihracat potansiyeli daha çok değerlendirilecektir. Sektör orta vadede tedarik zincirlerindeki değişimden olumlu etkilenecektir."

Kozmetik ve kişisel bakım sektöründe iki ayrı eğilim yaşandığını belirten Mehmedova, temizlik ve hijyen ürünlerine yönelik kuvvetli bir talep artışı görüldüğünü söyledi: "Bu ürünlerde sektör üretim kapasitesini artırmaya çalışırken, yurtiçi ve yurtdışından artan girdi tedariğine yöneliyor. Üretici firmalar krizden olumlu etkilendi diyebiliriz. Diğer yandan özellikle kişisel bakım ürünlerindeki talepte gerileme yaşanmaktadır. Zorunlu harcamalar artarken ihtiyari harcamalar azalmaktadır. Bu ürün grupları kampanyalar ve e-ticaret ile satışlarını korumaya çalışmaktadırlar."

Perakende sektörü ve bunun içinde yer alan kozmetik sektörünün ilk olarak fiili kapatmalar ile mağaza satışı olanaklarını kaybettiğini hatırlatan Mehmedova, yeniden açılma sürecinde kontrollü bir alışveriş ortamı yaşanacağını ifade etti. Mehmedova; kademeli olarak normalleşme sağlanacağını, bunun ise 2021 yılının ikinci yarısını bulacağını ekledi.

"Sektörün dijital satışları toplam satışın yüzde 50'sine ulaşabilir"

Kozmetik sektörü açısından internet üzerinden satışların en önemli satış kanalı haline geleceğini beklediklerini belirten Mehmedova, 2020 yılında satışların yüzde 50'sinin internet üzerinden gerçekleşebileceğini söyledi. Mehmedova 2019 yılında bu oranın sadece yüzde 8,0 olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: "Ayrıca; Covid-19 tedbirlerinin kontrollü olarak esnetilmesi ve ekonomide Haziran ayı itibariyle hayata geçmesi öngörülen 'yeni normal'e ilk adımı berber, kuaför ve güzellik salonlarının atması etkili oldu. #PaydaşlarımızlaBirebir Instagram yayınlarımızda, İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz'le yaptığımız görüşmede, salonlara dönüşün ilk haftasının ardından, kurallara uyulması konusundaki disiplinin, sektör faaliyetinin sürmesi açısından önemli olduğunu hatırlattı. Bu kurallar özellikle hijyenik ürünler ve temizlik malzemeleri bakımından da tüketime yansıyor."

Yerli ve yabancı alıcıların sektör temsilcileri ile buluşacağı, Avrasya'da sektörünün en büyük fuarı olan Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle kapılarını açacak BeautyEurasia'da yeni iş, ortaklık ve satın alım fırsatları oluşturmak en önemli hedef. Fuar; sektörün global ve bölgesel gelişim alanlarının tartışılmasını ve bilgi alışverişini sağlayarak yeni fikir ve ürünlerin tanıtımına yönelik etkinliklerle dolu verimli bir platform sunuyor. 2019 yılında 33 ülkeden 367 katılımcı firma ile 130 ülkeden 11.786 ziyaretçiyi ağırlayan Fuar, geçtiğimiz yıl 2018 yılına göre uluslararası ziyaretçi sayısını yüzde 51 oranında artırmıştı. 2020 yılında bu rakamların iç pazar ve dış pazar dinamiklerindeki hareketlenmeye bağlı olarak artması bekleniyor.

Kaynak: Bültenler